شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يعلن اليوم قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة والمقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويسعى الجهاز الطبي بنادى الإسماعيلى، برئاسة الدكتور مجدى الباز، لتجهيز محمد نصر وخالد النبريصى ثنائى الفريق استعدادا لمواجهة سموحة.

ويعانى الفلسطيني خالد النبريصى من إصابة بالتهابات فى الحوض، بعدما تحامل على نفسه فى آخر مباراتين وإصراره على اللعب رغم شعوره بآلام الحوض، وهو ما أبعده عن مباراة إنبى في الكأس تجنبا لتفاقم الإصابة.

وفيما يخص إصابة محمد نصر، أكد دكتور مجدى، معاناة اللاعب من شد فى الخلفية، موضحا خضوع مدافع الفريق، لبرنامج تأهيلى مكثف، لتجهيزه لمباراة سموحة.

من جانب آخر، صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، مرتبات العاملين بالنادى عن شهر ديسمبر عقب وصول 2 مليون جنيه من النادى الأهلى قيمة القسط الشهري فى صفقة انتقال عمر الساعى لاعب الدراويش السابق.