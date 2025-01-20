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حمد إبراهيم يعلن اليوم قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة

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حمد إبراهيم يعلن اليوم قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة

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القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله

الإثنين، 20 يناير 2025 06:00 ص

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة والمقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة لمسابقة .

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويسعى الجهاز الطبي بنادى الإسماعيلى، برئاسة الدكتور مجدى الباز، لتجهيز محمد نصر وخالد النبريصى ثنائى الفريق استعدادا لمواجهة سموحة.

ويعانى الفلسطيني خالد النبريصى من إصابة بالتهابات فى الحوض، بعدما تحامل على نفسه فى آخر مباراتين وإصراره على اللعب رغم شعوره بآلام الحوض، وهو ما أبعده عن مباراة إنبى في الكأس تجنبا لتفاقم الإصابة.

وفيما يخص إصابة محمد نصر، أكد دكتور مجدى، معاناة اللاعب من شد فى الخلفية، موضحا خضوع مدافع الفريق، لبرنامج تأهيلى مكثف، لتجهيزه لمباراة سموحة.

من جانب آخر، صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، مرتبات العاملين بالنادى عن شهر ديسمبر عقب وصول 2 مليون جنيه من النادى الأهلى قيمة القسط الشهري فى صفقة انتقال عمر الساعى لاعب الدراويش السابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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