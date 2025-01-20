شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة زد فى الدورى بعد التأهل بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق بيراميدز الاستعداد لمواجهة زد في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي ستقام الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، بعدما أغلق الفريق السماوى صفحة بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التأهل لربع النهائي لأول مرة في تاريخ بيراميدز، كثانى مجموعته عقب تحقيق الفوز على دجوليبا المالي بنتيجة 6 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد الدفاع الجوى.

وجاء ترتيب مجموعة بيراميدز بعد تلك المباراة في دورى أبطال أفريقيا كالتالى.. 1- الترجي التونسى.. 13 نقطة، 2- بيراميدز.. 13 نقطة، 3- ساجرادا الأنجولى.. 5 نقاط، 4- دجوليبا المالي.. 2 نقطة.

ويعمل الكروتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على محاربة اجهاد اللاعبين في ظل ضغط المباريات خاصة وأن الفريق أمامه العديد من المواجهات الهامة بعد لقاء زد، حيث سيواجه الأهلي ثم الزمالك وهو ما يدفع الجهاز الفني لبيراميدز للعمل على تجهيز كافة اللاعبين قبل تلك المواجهات الصعبة.

وكان كرونسلاف يورتشيتش عبر عن سعادته بالفوز الكبير على دجوليبا المالي بستة أهداف دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن اللاعبين قدموا مباراة قوية وكان رد فعلهم رائع بتسجيل ستة أهداف وتحقيق انتصار كبير.

وقال يورتشيتش، خلال المؤتمر الصحفي، إن الفريق قدم مباراة قوية للغاية، ولم ينظر إلى المنافس بأي نظرة تعالٍ، ولعب بكل قوة، وهذا الفوز وضع بيراميدز ثانيا في المجموعة، وعلينا الآن الانتظار لحين إجراء القرعة وتحديد الفريق المنافس في ربع النهائي.

وحول تفضيله لأي منافس قال يورتشيتش إنه لا يمكن النظر في الأمر حاليا، لأن المباريات لا يزال أمامها وقت حيث تقام نهاية شهر مارس، والأمور من الممكن أن تتغير تماما، ومن الممكن الحديث عن تفضيل فريق على آخر، ولكن من يسعى للبطولة عليه التفكير في كل الاحتمالات وتحقيق الفوز على أي منافس.

يورتشيتش أكد أنه خلال لقاء دجوليبا فكر كثيرا في المباريات المقبلة، حيث يخوض 3 مواجهات مهمة أمام زد ثم الأهلي والزمالك، وبالتالي كانت التغييرات لمنح الفرصة للاعبين، وبالفعل قدم عبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما رد فعل قويا، وسجلا هدفين، وكذلك اطمأن على بقية اللاعبين وأراح بعضهم في ظل الإجهاد من توالي اللقاءات محليا وقاريا.