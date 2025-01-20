شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان العبداللطيف رئيسا لمجلس إدارة «أرتيكس».. وماجد العسيلان نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر شركة أرتيكس للاستثمار الصناعي، أمس، تعيين سليمان العبداللطيف رئيسا لمجلس الإدارة، وماجد العسيلان نائبا لرئيس المجلس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن المجلس قرر تعيين عبداللطيف العبداللطيف في منصف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وأروى باربود أمينا لسر المجلس.
وأضافت أن المجلس وافق على تشكيل لجان المجلس، ومنها اللجنة التنفيذية برئاسة ماجد العسيلان، وعضوية كل من: فراس البواردي، وفهد العبداللطيف، وعبداللطيف العبداللطيف.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة: سمير حداد، وعضوية كل من: سليمان العبداللطيف، وهشام العسكر.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام برئاسة: سمير حداد، وعضوية كل من: عبدالعزيز السويدان، وهشام العسكر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة فراس البواردي، وعضوية كل من: محمد الرشيد، وعبدالعزيز السويدان، وصالح آل الشيخ.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن المجلس قرر تعيين عبداللطيف العبداللطيف في منصف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وأروى باربود أمينا لسر المجلس.
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وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة: سمير حداد، وعضوية كل من: سليمان العبداللطيف، وهشام العسكر.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام برئاسة: سمير حداد، وعضوية كل من: عبدالعزيز السويدان، وهشام العسكر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة فراس البواردي، وعضوية كل من: محمد الرشيد، وعبدالعزيز السويدان، وصالح آل الشيخ.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.