شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 20 -1-2025 عيار 21 بدون مصنعية ب 3775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3775 جنيها.

وعن أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-1-2025 فبيانها كالتالي..



عيار 24 يسجل 4314 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3775 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3236 جنيهًا

الجنيه الذهب 30200 جنيه

من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع، وقد ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.



بالرغم من هذا لم يكن ارتفاع الذهب بشكل كبير وذلك بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مما حد من الطلب على الذهب، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مما قلل من المخاوف في الأسواق.