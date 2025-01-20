شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الفاكهة ترتفع لمليار و816 مليون دولار خلال 10 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023.

ورصدت بيانات الجهاز، ارتفاع صادرات مصر الإجمالية من الفواكه الطازجة لتصل إلى مليار و816 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2024، بينما كانت نحو مليار و588 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 227 مليون و907 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن صادرات المواد الخام ارتفعت إلى 363 مليون و549 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 312 مليون و744 ألف دولار في نفس الشعر من عام 2023، لزيادة بلغت 50 مليون و805 ألف دولار، وبلغت قيمة السلع تامة الصنع خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و841 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 92 مليون و922 ألف دولار، يليها صادرات السلع نصف المصنعة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 291 مليون و868 ألف دولار.