شكرا لقرائتكم خبر عن «معيار» تحصل على تمويل من بنك الرياض بـ5.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة معيّار، أمس، على تمويل من بنك الرياض بمبلغ 5,496,300 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التسهيلات تهدف إلى التوسع بالأعمال وتطوير خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد والتوريد لرفع الكفاءة.
وأضافت أن مدة التمويل 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: برنامج كفالة وكمبيالات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التسهيلات تهدف إلى التوسع بالأعمال وتطوير خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد والتوريد لرفع الكفاءة.
وأضافت أن مدة التمويل 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: برنامج كفالة وكمبيالات.