الاقتصاد

«معيار» تحصل على تمويل من بنك الرياض بـ5.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«معيار» تحصل على تمويل من بنك الرياض بـ5.5 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة معيّار، أمس، على تمويل من بنك الرياض بمبلغ 5,496,300 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن التسهيلات تهدف إلى التوسع بالأعمال وتطوير خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد والتوريد لرفع الكفاءة.
وأضافت أن مدة التمويل 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: برنامج كفالة وكمبيالات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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