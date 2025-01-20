شكرا لقرائتكم خبر عن سكن الفقراء.. تعرف على قصة إنشاء "التكية المولوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكون التكية المولوية من ثلاث أبنية وهى مدرسة من العصر المملوكي، وتكية من العصر العثماني ومسرح الدراويش. أنشأ المدرسة الأمير شمس الدين سنقر السعدي عام 721هـ/ 1321م، ثم عُرفت بقبة حسن صدقة الشرابيشي عام 745هـ/ 1344م.

عبارة عن صحن مكشوف لم يتبق منه سوى فسقية مياه (نافورة)، وعلى جانبيه بقايا غرف صغيرة على الطراز العثماني للطلبة، أما التكية المولوية نفسها، فقد أُنشئت عام 1005هـ/ 1595م واستخدمت كسكن للفقراء.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أنها تميزت واجهتها بأنها تجمع بين الطرازين المملوكي والعثماني، وقد حلت الطريقة المولوية الصوفية بهذه المدرسة في القرن السابع عشر الميلادي، ثم انتقلت إلى مكان آخر. وفي عام 1255هـ/ 1810م تم بناء مسرح الدراويش (السمع خانة) والذي استخدم في حلقات الذكر التى أقامها أتباع الطريقة المولوية.



