شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الاثنين 20 - 1- 2025.. زيادة فى الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

استقر سعر الأسمنت اليوم الإثنين 20 -1-2025 ثباته واستقراره فى الأسواق، حيث ينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار في مصر ولا سيما في ظل ثبات أسعاره.



فعليا ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويصل سعر الطن حاليا لنحو 3200 جنيه ،حيث يستقر حاليا عند متوسط 3 آلاف جنيه للطن وسط توقعات بانخفاض في الأسعار الفترة المقبلة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج ،مسجلا نحو 3200 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه ، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20 يناير 2025

ويعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة ، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.