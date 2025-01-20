شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ومروان خوري يجتمعان في حفل عيد الحب بدبى.. 10 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة اليسا حفلاً غنائيًا يوم 10 من شهر فبراير المقبل في دبى، ويشاركها في الحفل اللبناني مروان خورى، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد الذى جاء بعنوان "أنا سكتين" والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة وبنسبة كبيرة هيمن صناع الأغانى المصريون على ألبوم ملكة الإحساس.

وكان النجم اللبنانى مروان خورى، أحيا حفلاً غنائيًا يونيو الماضى ضمن فعاليات مهرجان موازين فى المغرب، وقدم مروان مجموعة من أغانية الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور، كما غنى بعض من أغانية القديمة وعزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت انطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب، حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة ألبومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، أنا والليل.