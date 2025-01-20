شكرا لمتابعة خبر عن معلم بالأحساء: قطعت وعدا بأن أكون أفضل معلم بـ2025 وحققت هذا قبله بعام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى معلم في الأحساء، منصور المنصور، سعادته بعد تصنيفه من أفضل 50 معلما في العالم.

وقال المنصور:” قطعت وعدا أن أكون أفضل معلم في عام 2025 وتحقق هذا الوعد قبله بعام”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أنه كتب ذلك في كتبه وكذلك كشف عن هذه الأمنية خلال المسابقات التي شارك فيها.

وأكد أنه وضع أهداف ومبادرات ومشاريع لتحقيق ما هدف إليه، وتمكن بالفعل من إثبات نفسه أمام العالم وفاز بجوائز محلية ودولية.

يذكر أن مؤسسة فايركي جيمس “VGF“، المختصة بالتعليم، اختارت معلم ومعلمة من المملكة ضمن أفضل 50 معلم على مستوى العالم، وهما المعلم منصور بن عبدالله المنصور من الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، والمعلمة زكية اللحياني من أدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.



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