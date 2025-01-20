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الحصيني: حالة شتوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بوجود حالة شتوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “ابشروا وبشروا تحسن فرصة الأمطار على بلادنا المملكة والخليج.. حالة ممطرة تلوح في الأفق”.

وأضاف: “نماذج الطقس، تشير الى حالة شتوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء عدة من مناطق المملكة والخليج وهي الحالة الممطرة السابعة لعام 1446هـ”.


 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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