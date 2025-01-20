شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حالة شتوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بوجود حالة شتوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “ابشروا وبشروا تحسن فرصة الأمطار على بلادنا المملكة والخليج.. حالة ممطرة تلوح في الأفق”.

وأضاف: “نماذج الطقس، تشير الى حالة شتوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء عدة من مناطق المملكة والخليج وهي الحالة الممطرة السابعة لعام 1446هـ”.



