شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ عبدالله المطلق، عن عن الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام، وتلك التي يكون فيها بعده .

وقال “المطلق” خلال استضافته ببرنامج فتاوى: ” السجود قبل السلام أو بعد السلام كله جائز .

وتابع: العلماء مختلفون، فمنهم من يقول أن السجود كله قبل السلام والبعض يقول السجود كله بعد السلام .

وأضاف: في المذهب الحنبلي يقولون ثلاثة بعد السلام والباقي كله قبل السلام، فإذا سلم عن نقص أو إذا زاد خامسة وثالثاً إذا بنى على غالب ظنة .