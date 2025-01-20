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المطلق يوضح: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده.. فيديو

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المطلق يوضح: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ عبدالله المطلق، عن عن الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام، وتلك التي يكون فيها بعده .

وقال “المطلق” خلال استضافته ببرنامج فتاوى: ” السجود قبل السلام أو بعد السلام كله جائز .

وتابع: العلماء مختلفون، فمنهم من يقول أن السجود كله قبل السلام والبعض يقول السجود كله بعد السلام .

وأضاف: في المذهب الحنبلي يقولون ثلاثة بعد السلام والباقي كله قبل السلام، فإذا سلم عن نقص أو إذا زاد خامسة وثالثاً إذا بنى على غالب ظنة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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