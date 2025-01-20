شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الحميمين 60 يومًا وإجازة الشتاء 35 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين يوافق 20 رجب 1446هـ، 20 يناير كانون الثاني 2025م، 30 الجدي 1403 هـ.ش، 06 نوء النعائم، 06 الشبط، 31 فصل الشتاء.

وقال عبدالله المسند، عبر حسابه على منصة إكس: “بقي على العقارب 21 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 31 يومًا، وعلى يوم التأسيس 34 يومًا، وإجازة الشتاء 35 يومًا، ورمضان 39 يومًا، والحميمين 60 يومًا”.

وأضاف: “بقي على إجازة عيد الفطر 60 يومًا، وعلى الربيع 60 يومًا، الذراعين 86 يومًا، إجازة عيد الأضحى 130 يومًا، الحج 136 يومًا، فصل الصيف 152 يومًا، إجازة الصيف 157 يومًا، نهاية السنة الهجرية 157 يومًا”.