شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، يمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.