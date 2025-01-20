بالصور.. ماذا في حقيبة هدايا حماس للأسيرات الإسرائيليات؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أثارت حقائب هدايا حماس للأسيرات الإسرائليات الكثير من علامات الدهشة، وحركت فضول الملايين حول العالم ليس لمعرفة الدافع لمنح الأسيرات هدايا فحسب، بل إن السؤال الأهم هو "ماذا بداخل حقائب الهدايا"؟.

حصلت كل أسيرة من الأسيرات اللاتي أطلقت حماس سراحهن على "حقيبة هدايا" الأحد، وقد صفتها الصحافة العالمية والإسرائيلية بأنها "غريبة"، قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر - بينما نشرت حماس مقطع فيديو دعائي يوثق عودتهم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحقائب تحتوي على "هدايا وتذكارات"، من بينها صور لهن في الأسر، وصورة تذكارية لغزة نفسها، وشهادة تشبه شهادات التخرج، مكتوب عليها "صفقة طوفان الأقصى" - كتائب القسام، وهذه الشهادات مطلية بالذهب ومجلدة مثل شهادات الثانوية العامة.

وقد تم تصوير الأسيرات، وهن يبتسمن بينما يحملن الهدايا في اللحظات الاخيرة قبل العودة إلى إسرائيل.

ووصف البعض أكياس الهدايا بأنها "تكتيك سخرية"، وقال البعض الآخر إنها حرب نفسية من حركة حماس، وبالطبع لم يستقبل الجانب الإسرائيلي سواء الرسمي أو الشعبي أو الإعلامي هدايا حماس إلا بالشك في النوايا، بل والغضب.

وفي نهاية المطاف وصلت الأسيرات إلى قافلة من سيارات الصليب الأحمر، وتم التوقيع على تسليمهن ثم نقلهن إلى مكان آمن، وكانت الأسيرات المفرج عنه انلأحد أول مجموعة من 33 من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من 3 مراحل من اتفاق وقف إطلاق النار.