تنويه من وزارة الداخلية للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت وزارة الداخلية تنويها إلى الجمهور بتنفيذ تمرين ميداني ظهر يوم الثلاثاء في إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة.

وقالت الوزارة، على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "في إطار تمرين درع الوطن 2، تنفذ وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الاستراتيجيين تمرينا ميدانيا".

وأضافت الوزارة "يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية. لذا، يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظا على سلامتكم".