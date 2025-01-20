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تنويه من وزارة الداخلية للجمهور

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تنويه من وزارة الداخلية للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت وزارة الداخلية تنويها إلى الجمهور بتنفيذ تمرين ميداني ظهر يوم الثلاثاء في إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة.
وقالت الوزارة، على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "في إطار تمرين درع الوطن 2، تنفذ وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الاستراتيجيين تمرينا ميدانيا".
وأضافت الوزارة "يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية وطائرات عمودية. لذا، يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظا على سلامتكم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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