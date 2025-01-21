جامعة خليفة تكرم 24 منتسباً في برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، أن 24 منتسباً في برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2024، مبادرة التدريب الرائدة، تسلموا شهادات إتمام البرنامج خلال حفل بعد أن أكملوا بنجاح المشاريع والدورات السنوية المقررة لهم. ويهدف برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل، إلى توفير الفرص لمنتسبيه الطلبة والشباب المتخصصين للوصول إلى أفضل الرواد والمسؤولين التنفيذيين والأكاديميين العالمين المنخرطين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة.

وينقسم المنتسبون الـ24 في برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2024 إلى 15 منتسباً و9 منتسبات من 6 جنسيات مختلفة، وينتمون لجامعتين محليتين وثماني جامعات دولية.

وتشمل دفعة 2024 من برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل، 14 طالباً دولياً من خارج دولة الإمارات، وينضم الخريجون إلى مجموعة كبيرة من الخريجين الذين يفوق عددهم 600 خريج سابق من منتسبي برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة: «يُعَد برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل مبادرة رائدة لجامعة خليفة، تمكنت من إثبات كفاءتها كل عام حتى وصلت لنسخة اليوم، وهي النسخة الـ15 الآن، وتمكنت أيضاً من إعداد قادة المستقبل القادرين على ضمان استمرارية المبادرات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة».