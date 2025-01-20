شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. وزير الاتصالات يناقش نمو الاقتصاد الرقمي مع شركاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن مشاركة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بهدف تعزيز الشراكات الرقمية ودعم الابتكار، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وشملت الاجتماعات لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية في بولندا كشيشتوف جاوكوفسكي، لمناقشة الرؤى المشتركة بين البلدين عن الاقتصاد الرقمي والاستدامة من خلال الابتكار وبناء القدرات الرقمية.

مناقشة الشراكة في الابتكار والتقنية

كما السواحة مع وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا بولا إنجابير، لمناقشة الشراكة في مجالات الابتكار والتقنية ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتنمية القدرات تحت مظلة منظمة التعاون الرقمي.



بناء اقتصاد رقمي مرن

كما عقد اجتماعات منفصلة مع وزير الرقمنة في ماليزيا، جوبيند سينغ ديو، ووزير الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب إفريقيا سوللي مالاتسي، ووزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا، لتوسيع الشراكة مع المملكة في الابتكار وتطوير القدرات الرقمية وتعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء منظومات رقمية متكاملة ومستدامة.

كما اجتمع وزير الاتصالات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ماتياس كورمان لتوسيع ودعم التنمية المستدامة عبر الابتكار والذكاء الاصطناعي، لبناء اقتصاد رقمي مرن يدعم الاستدامة والنمو عبر الابتكار.

واجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة asqal جورج-أوليفييه ريموند، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة الكمية، وتطوير التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.