شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا تهنئ ترامب على توليه رئاسة الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

مراسم تنصيب ترامب

فلاديمير بوتين

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا تهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على توليه منصبه.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "نهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية على توليه منصبه"، وأشار إلى "أن فترة ما قبل الانتخابات كانت صعبة من جميع النواحي بالنسبة لترامب، وكان تحت ضغوط شديدة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأضاف الرئيس الروسي: "من الواضح أن فترة ما قبل الانتخابات لم تكن سهلة على ترامب من جميع النواحي، فقد كان هو وحتى أفراد عائلته يتعرضون باستمرار لضغوط شديدة، ووصل الأمر إلى محاولات اغتياله".وجرى تنصيب ترامب، اليوم الاثنين، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى اليمين الدستورية ليبدأ رسميا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.كان ترامب قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري إن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل بحث النزاع في أوكرانيا ، مضيفا "نحن بحاجة إلى إنهاء تلك الحرب. إنها فوضى دموية".وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب، الذي يثني غالبا على علاقته مع بوتين، إنه يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا "في غضون 24 ساعة"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول كيفية القيام بذلك.