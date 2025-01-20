بالصور- كارن وازن تلفت الأنظار بإطلالة شيك.. وسعر مرتفع لحقيبة يدها من DIOR

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن متابعيها في أحدث إطلالاتها، بمجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، وكانت ترتدي كروب توب باللون الأسود، مع تنورة قصيرة رمادية، وسترة رسمية شيك فوقهم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وحملت كارن بيدها حقيبة من دار أزياء DIOR، وصل سعرها إلى 3,800 دولار.

وكانت نشرت كارن وازن مقطع فيديو بغاية اللطافة لإبنتها، وهي تعلم والدها أداء ترند منتشر في الفترة الأخيرة مع رقصته، وعند إنتهائها من تعليمه، قام جميع أفراد العائلة بأداء الرقصة بشكل مميز، في أجواء من الفرح والضحك.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور من خلال التعليقات الإيجابية، وعلق أحدهم بالقول: "أوه هذا لطيف للغاية ولطيف، أحبكم يا رفاق، العائلة الأكثر روعة".

