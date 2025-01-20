بتفاصيل ناعمة و خيالية.. ساشا دحدوح تتألق بهذا الفستان الابيض- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح جمهورها إطلالتها الرائعة من مشاركتها في حفل الـ Joy Awards في الرياض، حيث ظهرت بفستان أبيض ضيق و طويل بغاية الروعة و الجمال من دون اكمام ذات تصميم خيالي، حفل الكثير من التفاصيل التي زادته جمالاً، و إستعرضت ساشا من خلاله رشاقتها و أنوثتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتيفها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، ​​​​​​​أكدت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح تعاقدها على بطولة مسلسل "رقصة الموت" الى جانب الممثل السوري محمد الأحمد الذي سبق وأعلن عن هذا العمل.

هذا المسلسل يتألف من 15 حلقة ولم يعرف بعد من سيكون ضمن فريق العمل من ممثلين ولم يتم الكشف متى موعد عرضه وأين سيعرض. ساشا كانت قد حققت نجاحاً استثنائياً خلال الفترة الماضية من خلال مسلسل "لعبة حب" وهو النسخة العربية من مسلسل "حب للايجار" كما ان محمد الاحمد كان قد نال حصة الاسد من الاشادات بعد مشاركته في الجزء الاول والثاني من مسلسل "للموت" وفي مسلسل 2024.

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