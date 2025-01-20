ميرنا وليد - بيروت - حضر رجال الأعمال والمنتج اللبناني صادق الصباح فعاليات الحدث الفني الترفيهي الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) الذي يحتفي في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية، كان من بين المرشحين لنيل جائزة فيه مسلسل من إنتاج شركة الصباح وهو "العتاولة" عن فئة أفضل مخرج وهو مخرج العمل أحمد خالد موسى.

سفيرة الغعلام الهادف الإعلامية هلا المر تواجدت في الحدث لتغطية الحفل، وكان لها لقاءً مع رجال الأعمال والمنتج اللبناني صادق الصباح الذي تحدث عن الحفل، وأيضاً عن ترشحه لمنصب وزير الثقافة في لبنان.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - صادق الصباح يتحدث عن ترشحه لمنصب وزير الثقافة .. وهذا ما قاله عن Joy Awards لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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