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بصورة "سيلفي".. آخر ما قاله بايدن قبل مغادرة البيت الأبيض

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن صورة التقطها لنفسه هو وزوجته، قبيل مغادرة البيت الأبيض في نهاية فترة رئاسته.
وكتب بايدن على منصة "اكس" اليوم الاثنين: "صورة سيلفي جديدة من أجل الرحلة، نحبك يا أمريكا".

بايدن يغادر البيت الأبيض

ويظهر في الصورة بايدن / 82 عاما/ وزوجته جيل / 73 عاما/ وهما يبتسمان على خلفية حديقة تغطيها الثلوج في البيت الأبيض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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