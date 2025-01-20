شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة "سيلفي".. آخر ما قاله بايدن قبل مغادرة البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

بايدن يغادر البيت الأبيض

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الدمام - شريف احمد - نشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن صورة التقطها لنفسه هو وزوجته، قبيل مغادرة البيت الأبيض في نهاية فترة رئاسته.وكتب بايدن على منصة "اكس" اليوم الاثنين: "صورة سيلفي جديدة من أجل الرحلة، نحبك يا أمريكا".ويظهر في الصورة بايدن / 82 عاما/ وزوجته جيل / 73 عاما/ وهما يبتسمان على خلفية حديقة تغطيها الثلوج في البيت الأبيض.ومن المقرر أن يؤدي الجمهوري دونالد ترامب اليمين الدستورية خلفا للديمقراطي بايدن كرئيس جديد للولايات المتحدة اليوم (الساعة 1700 بتوقيت جرينتش).