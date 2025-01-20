Joy Awards 2025.. شيماء سبت تعبر لـ الخليج 365 عن سعادتها وتكشف جديدها في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 08:54 مساءً - التقت «الخليج 365» بالفنانة الفنانة البحرينية شيماء سبت على هامش تواجدها على السجادة الخزامية لـ حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025، والذي أُقيم ليلة يوم السبت الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير العرب والعالميين، الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.

شيماء سبت تكشف عن جديدها

وقد عبّرت الفنانة البحرينية شيماء سبت لـ«الخليج 365» عن سعادتها بحضور الحفل؛ قائلة: "سعيدة جداً بتواجدي مع نخبة من النجوم الرائعين، وفي هذا المحفل الجميل، وكلّ ما فيه منظّم ولافت ومميز وجميل، والتقيت فيه مع عدد من النجوم من أنحاء العالم".

كما كشفت شيماء سبت عن جديدها القادم؛ حيث قالت: "انتهيت من مسلسل جديد سيُعرض بالموسم الرمضاني 2025، وهو بعنوان: "حتى مطلع الحب"، وهو مسلسل خليجي عربي تم تصويره في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة أبوظبي. ويشاركني البطولة نخبة من النجوم، وهم: الفنان جاسم النبهان، ليلى السلمان، عبدالله الطليحي، لبنى عبدالعزيز، شيلاء سبت، ولأول مرة سعود العنزي سيظهر بشكل جميل ومفاجأة.

واختتمت سبت قائلة: أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

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مسلسل "حتى مطلع الحب"

"حتى مطلع الحب" هو مسلسل سيُعرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من تأليف مريم الزعابي. وإخراج سامي العلمي. وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي درامي. يشارك في العمل نخبة من النجوم، من أبرزهم: الفنان جاسم النبهان، ليلى السلمان،، عبدالله التركماني، غادة الزدجالي، لبنى عبدالعزيز، عبدالله الطليحي، طارق الحربي، مهند بخيت، طارق النفيسي، وسعود العنزي. ويشارك في هذا العمل كلٌّ من: جاسم النبهان، شيلاء سبت، ليلى السلمان، طارق النفيسي، طارق الحربي، شيماء سبت ، علياء الشمري.



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