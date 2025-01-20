تنويه بخصوص السفارة السعودية بورتسودان

بخصوص السفارة السعودية ببورتسودان:

أعلن الكابتن عادل المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة “تأشير”، عن اكتمال كافة الاستعدادات لإطلاق خدمات التأشيرات للمواطنين في بورتسودان. وأكد المفتي أن المركز سيكون جاهزاً لتقديم خدمة التأشيرات عبر منصة إلكترونية، مما يسهل على المواطنين التقديم بكل سلاسة ومرونة.

وأشار إلى أن المركز يوفر جميع التسهيلات للمواطنين، حيث يتم العمل بنظام متطور يضمن الدقة والسرعة في إصدار التأشيرات، مع ضمان عدم وجود تزاحم بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة. كما أوضح أن طاقم العمل تم تدريبه بشكل احترافي من قبل خبراء دوليين لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وأكد عادل المفتي أن المركز سيبدأ العمل بمواعيد ثابتة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، وسوف يتم إخطار المواطنين بمواعيد استلام جوازاتهم عبر رسالة نصية، بعد إرسالها إلى السفارة السعودية لتأشيرها. وأضاف أن الدفع سيكون نقدياً في البداية، مع إمكانية إضافة تطبيق بنكي لاحقاً لتسهيل عمليات السداد.

وأضاف المفتي أن هناك خططاً لتوسيع المركز بفتح فروع جديدة في عدة مناطق، مما يسهم في تقديم الخدمات لأكبر عدد من المواطنين بشكل أسرع وأسهل

ملحوظة:

لم يتم حتي الآن تحديد بداية العمل بالقسم القنصل