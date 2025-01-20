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الخليج اليوم .. السعودية.. لقطات توثق حالة من الهلع على متن رحلة جوية إثر وميض ولهب في محرك الطائرة (فيديو)

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الخليج اليوم .. السعودية.. لقطات توثق حالة من الهلع على متن رحلة جوية إثر وميض ولهب في محرك الطائرة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

انتشرت على مواقع التواصل في لقطات توثق هلع المسافرين على متن رحلة جوية بعد ظهور وميض وشرارة في محرك الطائرة عقب إقلاعها بمنطقة جازان.

 

وأبان مقطع فيديو متداول لحظة انطلاق وميض شديد من محرك الطائرة بعد إقلاعها، مما أثار الهلع في نفوس المسافرين.

وأفادت مواقع إخبارية محلية ‏بأن الطائرة التابعة للخطوط السعودية تعرضت لخلل في أحد محركاتها، وذلك نتيجة لاصطدامها بطير بعد لحظات من إقلاعها من مطار الملك عبد الله في جازان.

 

‏وتسبب مرور الطير عبر المحرك بظهور لهب مرئي، وهي حالة طبيعية عند دخول جسم غريب وانهيار الضاغط "Compressor Stall"، فيما تم تأمين المحرك والعودة للمطار.

 

وأكدت مصادر أن الطائرة عادت بسلام وجميع المسافرين بحالة جيدة ولم يصبهم أي أذى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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