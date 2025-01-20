أهم ما سيوقع عليه ترامب من أوامر تنفيذية في يومه الرئاسي الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اتخاذ خطوات كبيرة وسريعة عندما يعود إلى البيت الأبيض، اليوم.

إطلاق برنامج ترحيل شامل للمهاجرين



وعد ترامب باتخاذ موقف صارم ضد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة.

وقال الملياردير الجمهوري خلال حملته الانتخابية "عندما يعاد انتخابي، سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا".

كما تعهد إنهاء حق المواطنة بالولادة.

ويتوقع المحللون أيضاً أن يصدر أوامر تنفيذية بالنسبة الى جوانب أخرى من سياسة الهجرة، بما في ذلك إمكان إنهاء تطبيق يستخدمه المهاجرون الذين يأملون في تقديم التماسات للحصول على اللجوء.

ومع ذلك، فإن حق المواطنة بالولادة مضمون بموجب الدستور الأميركي، وسوف يواجه أي برنامج ترحيل تحديات قانونية فضلاً عن الرفض المحتمل من جانب بعض البلدان لقبول المرحلين.

الرسوم الجمركية



تعهد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا - أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة .

عفو عن المشاركين في اقتحام الكابيتول

أشار الرئيس المنتخب إلى أنه قد يعفو عن بعض أو كل الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول، عندما حاول أنصاره الإطاحة بنتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.



تم توجيه اتهامات إلى أكثر من 1500 شخص بارتكاب جرائم فدرالية في الهجوم، وحُكم على أكثر من 1100 منهم.