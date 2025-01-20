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وصول وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لتلقى عزاء والدهما بمسجد الشرطة

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  • وصول وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لتلقى عزاء والدهما بمسجد الشرطة 1/3
  • وصول وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لتلقى عزاء والدهما بمسجد الشرطة 2/3
  • وصول وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لتلقى عزاء والدهما بمسجد الشرطة 3/3

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القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم، لتلقي عزاء والدهما.

وشيعت جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسي، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.

وصول وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لتلقي عزاء والدهما بمسجد الشرطة (1)
شقيق ياسمين عبد العزيز  

 

وصول وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لتلقي عزاء والدهما بمسجد الشرطة (2)
وصول وائل عبد العزيز  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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