شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز لتلقى عزاء والدهما بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم، لتلقي عزاء والدهما.

وشيعت جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسي، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.



شقيق ياسمين عبد العزيز