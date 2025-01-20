أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 20-1-2025 في ختام التعاملات

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ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20-1-2025.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للمحابس، والمهندس للتأمين، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والقاهرة للزيوت والصابون، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وعبور لاند للصناعات الغذائية.

البورصة تربح مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.6 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.64%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 18.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.5 مليون جنيه، 123.2 ألف جنيه، 35.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 41.2 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10771 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1937 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المشروعات الصناعية والهندسية بسعر إغلاق 0.307 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 56.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.86%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 26.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.66%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.278 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.32%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 77.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.24%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 91.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.87%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 29.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.427 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 16.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 148.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%.