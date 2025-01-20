أبطال أوروبا: فليك يتوقع اداء افضل من برشلونة امام بنفيكا بعد نكساته الاخيرة

الرياص - اسماء السيد - لشبونة : أمل الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني أن يُظهر فريقه تحسنا عندما يواجه بنفيكا البرتغالي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء عقب سلسلة من النتائج السيئة.

وفاز العملاق الكاتالوني مرة واحدة في آخر ثماني مباريات، ليبتعد في سباق لقب الدوري الإسباني عن ريال مدريد المتصدر وأتلتيكو الوصيف، الا انّه يحلق عاليا في المسابقة القارية.

كما انه أسقط ريال في نهائي الكأس السوبر الإسبانية وتغلب على ريال بيتيس في دور الـ 16 من مسابقة الكأس المحلية، ما شكل مصدر أمل لفليك بأن لاعبيه استعادوا مستواهم رغم التعادل المخيب امام خيتافي 1 1 السبت في الدوري.

وقال فليك للصحافيين الاثنين "عندما ترى الدوري الإسباني والنتائج، فهي ليست جيدة بنسبة مئة في المئة، لا يوجد ما نخفيه، هذا ليس ما نريده".

وأضاف "لكن عندما أرى كيف لعبنا بعد العطلة (الشتوية)، كان الأمر جيدا حقا... لذا آمل أن أرى فريقي يلعب أسلوبا كرويا مختلفا غدا (الثلاثاء)".

وأضاف "أعتقد أن بنفيكا كفريق يحب دائما لعب كرة القدم، إنهم رائعون حقا مع الكرة... و(الأرجنتيني أنخل) دي ماريا هو أحد اللاعبين المفضلين لديّ، وهو يقدم اداء جيدا جدا حقا، حتى في هذا العمر".

من جهته، قال برونو لاجي مدرب بنفيكا إنه يعتبر برشلونة من بين المرشحين للفوز بالبطولة، وهو الأمر الذي نجح فيه الفريق الكاتالوني للمرة الاخيرة قبل 10 سنوات.

وأوضح "بالطبع (هم من بين المرشحين للفوز)، بسبب ما يفعلونه ولأنهم فريق تاريخي، فريق يتمتع بجودة عالية".