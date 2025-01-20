شكرا لقرائتكم موعد مباراة آرسنال ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُقام مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا بين آرسنال الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي ضمن الجولة السابعة. هذا اللقاء يعد فرصة كبيرة للفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين ترتيبهم في البطولة.

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موعد مباراة آرسنال ودينامو زغرب

تُقام المباراة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 في التوقيتات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

التوقيت مناسب لجماهير المنطقة العربية لمتابعة المباراة في فترة المساء.

مكان إقامة المباراة

ستُقام المباراة على أرضية إستاد الإمارات في لندن، وهو الملعب الرئيسي لنادي آرسنال. يُعد هذا الملعب واحدًا من أكبر الملاعب في إنجلترا، حيث يعبق بالتاريخ ويتميز بجو حماسي يجذب مشجعي النادي اللندني في كل مباراة.

طاقم التحكيم

سيقود المباراة الحكم دانيل سايبيرت من ألمانيا، بمساعدة الطاقم التحكيمي التالي:

المساعد الأول: يان سيديل.

المساعد الثاني: رافائيل فولتين.

الحكم الرابع: دانيل سشالاغير.

حكم الفيديو (VAR): كريستيان دينجيرت.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): برام فان دريسش.

طاقم تحكيمي ذو خبرة عالية يتولى إدارة هذه المباراة الهامة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكنكم متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 2 – بتعليق المعلق حفيظ دراجي.

Cosmote Sport 8 HD.

Arena Sport 1 HD Serbia.

هذه القنوات ستوفر تغطية مباشرة للمباراة مع تعليق وتحليل مميز.

توقعات النتيجة

آرسنال يملك كوكبة من النجوم مثل أوباميانغ وساكا الذين يعتمد عليهم الفريق في تحقيق الانتصارات، بينما يسعى دينامو زغرب لتحقيق مفاجأة على أرض آرسنال. المباراة ستكون مليئة بالإثارة والتنافس.

توقع النتيجة:

آرسنال 2-0 دينامو زغرب، مع فوز محتمل للفريق الإنجليزي بفارق هدفين.

مباراة آرسنال ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا هي واحدة من اللقاءات التي ستشعل الحماس في الجولة السابعة. يمكنكم متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة في الأوقات المحددة للاستمتاع بكل لحظة من هذا اللقاء المرتقب.