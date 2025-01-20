شكرا لقرائتكم موعد مباراة ميلان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُعد مباراة ميلان الإيطالي وجيرونا الإسباني في دوري أبطال أوروبا ضمن الجولة السابعة، واحدة من المواجهات المثيرة التي تجمع بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. سيكون اللقاء فرصة لكلا الفريقين لإثبات قوتهما على الساحة الأوروبية.

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موعد مباراة ميلان وجيرونا

تُقام المباراة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 في التوقيتات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

التوقيت المثالي لجماهير كرة القدم في العالم العربي لمتابعة المباراة.

مكان إقامة المباراة

تُقام المباراة على أرضية ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في ميلان، أحد أعرق الملاعب في أوروبا والعالم. الملعب الذي يحتضن مباريات ميلان، يتمتع بأجواء حماسية ويعتبر معقلًا تاريخيًا للنادي الإيطالي.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكنكم متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 5 – بتعليق المعلق خليل البلوشي.

Cosmote Sport 7 HD.

M+ Liga de Campeones 2.

هذه القنوات ستقدم تغطية حصرية للمباراة مع تعليق وتحليل رياضي مميز.

توقعات النتيجة

يملك ميلان تشكيلة قوية تضم لاعبين كبار مثل إبرا ودوناروما، بينما جيرونا يسعى إلى تحقيق مفاجأة على أرض منافس قوي. ستكون المباراة مليئة بالإثارة، خاصة وأن الفريق الإسباني سيسعى للظهور بمستوى قوي أمام بطل أوروبا السابق.

توقع النتيجة:

ميلان 3-1 جيرونا، مع احتمالية فوز ميلان بفارق هدفين.

مباراة ميلان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا تعد واحدة من المباريات التي يتطلع إليها عشاق كرة القدم الأوروبية. مع التوقعات الكبيرة من الفريق الإيطالي، ستكون المواجهة حافلة بالندية والتنافس بين الفريقين.