“الهلال الأحمر” بالرياض ينهي المرحلة الأولى من مشروع “معاذ” لتعزيز السلامة في بيئات العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أنهى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض المرحلة الأولى من مشروع “معاذ” بهدف تعزيز ثقافة السلامة الإسعافية في بيئات العمل الحكومية والخاصة، وتطوير آليات التعامل مع الحالات الطارئة.

ويرتبط اسم المشروع بـ “معاذ” أحد المواطنين العاملين بإحدى الشركات بالعاصمة الرياض، الذي توفي أثناء عمله بأزمة قلبية – رحمه الله- مما دفع الهيئة إلى إطلاق هذا المشروع في جميع مناطق المملكة لتعزيز الجاهزية الإسعافية وتقليل المخاطر الصحية في أماكن العمل.

ونفذت المرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع أكثر من 30 جهة حكومية، شملت تدريب أكثر من 1300 موظف على الإسعافات الأولية والتعامل مع الأزمات القلبية، وتركيب 70 جهاز الإنعاش في مقرات العمل وتطوير خطط الوصول السريع داخل المنشأة تحت مسمى (المسار الإسعافي). حيث أسهمت هذه الجهود في تفعيل دور المحيطين بالمريض للاستجابة الفورية للحالات الطارئة، مما يسهم في زيادة فرص إنقاذ الأرواح.

وتعمل الهيئة على توسيع نطاق المشروع في المرحلة الثانية ليشمل القطاعات الحكومية والخاصة، مع التركيز على توفير أجهزة الإنعاش في المنشآت، وتدريب كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة، وتعزيز التكامل بين أنظمة السلامة المهنية والجاهزية الإسعافية.

ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة السلامة الإسعافية كجزء أساسي من بيئات العمل، وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن الأزمات الصحية الطارئة، ورفع كفاءة المؤسسات في توفير استجابات فعالة وسريعة للحالات الطارئة.

وأوضح نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور فهد بن صالح الحجاج أن المشروع يُعد رافدًا أساسيًا لدعم بيئات العمل الآمنة، وتحقيق الاستدامة في معايير السلامة المهنية”، لافتًا إلى أنه يأتي وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الصحة العامة.

وبين أن المشروع يركز على أهمية الجاهزية الإسعافية في أماكن العمل كوسيلة أساسية للحفاظ على الأرواح وتقليل زمن الاستجابة للأزمات، مع بناء شراكات مستدامة بين الهيئة ومختلف الجهات لتعزيز ثقافة السلامة الإسعافية في المملكة.

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