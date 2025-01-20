شكرا لقرائتكم موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُعد مباراة ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي ضمن دوري أبطال أوروبا في الجولة السابعة من المباريات، واحدة من اللقاءات المنتظرة التي ستجمع بين فريق متمرس في البطولة الأوروبية وفريق يسعى لإثبات نفسه على الساحة الدولية.

عناوين المقالةToggle

موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج

تُقام المباراة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 في التوقيتات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

يمكنكم متابعة المباراة في الأوقات المحددة حسب المناطق الزمنية المحلية.

مكان إقامة المباراة

تُقام المباراة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، وهو واحد من أعرق الملاعب في العالم. الملعب يستضيف المباراة في أجواء حماسية، حيث يُعتبر من معاقل كرة القدم العالمية، مع جمهور ريال مدريد الذي يعتبر من أكثر الجماهير تأثيرًا في المباريات الكبرى.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكنكم متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 3 – بتعليق المعلق علي سعيد الكعبي.

Sport 1 Hungary.

Ring.bg.

هذه القنوات ستوفر تغطية مباشرة للمباراة مع تعليق مميز.

توقعات النتيجة

من المتوقع أن يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على أرضه من خلال الاستفادة من لاعبيه البارزين مثل بنزيما ومودريتش. أما ريد بول سالزبورج، الذي يملك خططًا هجومية واعدة، فإنه سيسعى لتحقيق مفاجأة كبيرة على ملعب سانتياغو برنابيو.

توقع النتيجة:

ريال مدريد 3-1 ريد بول سالزبورج، مع احتمالية فوز الفريق الملكي بفارق هدفين.

تُعتبر مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا من المواجهات المثيرة التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم. يمكنكم متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية في الأوقات المحددة ومواكبة كل ما يحدث في هذا اللقاء الكبير.