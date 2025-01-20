شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مستمرة.. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 20-1-2025 وعيار 24 بـ4297 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات فى سعر الذهب اليوم فى مصر، فى ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 24 مبلغ 4297 جنيها.



أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.



من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.