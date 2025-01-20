ستارمر يستعد لزيارة واشنطن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وجه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر رسالة تهنئة إلى الرئيس الأميركي الجديد، قائلًا إن ترامب لديه "مودة طويلة الأمد وروابط تاريخية" مع المملكة المتحدة.

وقال ستارمر: "منذ اجتماعنا الأول في سبتمبر، تحدثت أنا والرئيس ترامب عن الحاجة إلى تعميق العلاقات عبر الأطلسي والاستثمار فيها". وأشار إلى "التعاون والتعاون والشراكة الدائمة" التاريخية بين البلدين.

وقال: "ستستمر العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الازدهار لسنوات عديدة قادمة".

زيارة واشنطن

وعلى صلة، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى أن السير كير ستارمر سيزور واشنطن لإجراء محادثات مع دونالد ترامب في غضون أسابيع.

وقال لامي، متحدثًا قبل تنصيب ترامب رئيسًا يوم الاثنين، إن "قوة" العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعني أنه "واثق جدًا" من أن رئيس الوزراء سيضمن اجتماعًا مبكرًا.

واضاف هناك العديد من التحديات الدبلوماسية التي تلوح في الأفق لحكومة حزب العمال في تعاملها مع الإدارة الجديدة، بما في ذلك التعريفات التجارية المقترحة والتوترات المتزايدة بشأن صفقة جزر تشاغوس المقترحة من المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء إنه يعتقد أن "العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار" في عهد ترامب.

وفي حديثه للصحفيين، قال لامي: "أعتقد أنه عندما تنظر إلى رؤساء الوزراء السابقين، فقد استغرق الأمر ما بين أسبوع أو حتى شهر للقدوم إلى واشنطن. تكمن الأهمية في قوة العلاقة والمناقشات الجادة التي نجريها".

حروب وأزمات

وتابع وزير الخارجية: "في النهاية، لدينا حرب في أوروبا، ولدينا وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، لكنه هش للغاية، وهناك جهات فاعلة خبيثة مهمة مثل إيران يجب أن نناقشها مع الولايات المتحدة، وبالطبع علاقاتنا التجارية المتنامية مع الولايات المتحدة".

وقال: "لذا، هناك الكثير لمناقشته، وأنا واثق جدًا من أن كير ستارمر سيناقش هذا مع دونالد ترامب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة."

قبل تنصيبه، أصدر السير كير بيانًا هنأ فيه الرئيس الأمريكي القادم - قائلاً إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "ستستمران في البناء على الأسس الثابتة لتحالفنا التاريخي".

وقال رئيس الوزراء إنهم سيتعاملون مع "التحديات العالمية" و"التركيز على الفرص المشتركة للنمو في المستقبل"، مضيفًا أن "العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار لسنوات قادمة".

وكان السير كير وفريقه يستعدون لرئاسة ترامب بكثافة متزايدة لفترة طويلة، بسبب أهمية هذه العلاقة الثنائية.

يشار إلى أنه قبل الانتخابات الأميركية، التقى السير كير وترامب في برج ترامب في نيويورك كجزء من هجوم ساحر من قبل ساسة حزب العمال مع الإدارة الجديدة على مدار العام الماضي.

وأضاف السير كير: "أتطلع إلى اجتماعنا القادم بينما نواصل مهمتنا المشتركة لضمان السلام والازدهار والأمن لدولتينا العظيمتين".

رسوم جمركية

قد يكون تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية وما قد يعنيه عودته إلى واشنطن لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا من بين القضايا الأولى التي أثيرت خلال ولايته الثانية.

وكان وزراء الحكومة البريطانيةيركزون على السياسة نظرًا لأنه من غير الواضح على وجه التحديد ما سيفعله ترامب، باستثناء أنه يتناول بعض القضايا الكبرى من منظور مختلف تمامًا عن المملكة المتحدة.

ويعتقد أن الصين هي أكبر تهديد استراتيجي للغرب في وقت يحاول فيه الوزراء البريطانيون إعادة تأسيس بعض العلاقات مع بكين، وهو يكره الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول رئيس الوزراء "إعادة ضبط" العلاقات معه.

وقد يفرض تعريفات جمركية كبيرة على دول بما في ذلك المملكة المتحدة، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد البريطاني.

وفي حديث لـ(بي بي سي)، اقترح كبير أمناء الخزانة دارين جونز أن المملكة المتحدة قد تتهرب من تعهد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 20٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة بسبب عدم وجود "عجز تجاري"، مضيفًا أن الوزراء "أعدوا لجميع السيناريوهات".

وقال إن الحكومة "بحاجة إلى معرفة ما ستفعله إدارة ترامب" ولكن أيضًا أن ترامب "معروف جيدًا برغبته في القيام بصفقة جيدة".

جزر تشاغوس

وتأمل الحكومة أيضًا تجنب الخلاف الدبلوماسي بشأن صفقة مقترحة لتسليم جزر تشاغوس - حيث توجد قاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - إلى موريشيوس.

الصفقة، التي أعطت إدارة بايدن الضوء الأخضر لها، معلقة الآن للسماح لإدارة ترامب القادمة بمراجعة التفاصيل.

ووصف ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي الجديد، الصفقة بأنها محفوفة بالمخاطر بسبب المخاوف من أن روابط موريشيوس بالصين قد تعرض سلامة القاعدة الأميركية في دييغو غارسيا للخطر.