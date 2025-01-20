شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التراجع.. تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 20-1-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

يقوم الخليج 365 بتزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، ويأتى على رأسها سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، وبذلك يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف، حيث سجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

وتراجع سعر الدولار اليوم الأثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.