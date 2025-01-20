شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب يكشف أكبر درس تعلمته كيم كاردشيان من البقاء عازبة والان مع تفاصيل الخبر

ظلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عزباء منذ أن أنهت علاقتها بلاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام جونيور، وعلى الرغم من الشائعات التي ترددت حول عودة نجمة عالم الجمال إلى علاقتها الرومانسية مع حبيبها بيت ديفيدسون، فإن تقريرًا جديدًا لمجلة "لايف آند ستايل"، أكد أن "كيم" احتضنت عصر عزوبتها بشكل لم يسبق له مثيل.

وقال مصدر مطلع: "هذه هي أطول فترة تقضيها كيم كارداشيان عازبة في حياتها البالغة، فكانت تجربة تعليمية رائعة بالنسبة لها"، مضيفًا أن "العيش "بدون رجل"، وضع كيم على مسار جديد للوعي الذاتي والوفاء".

وفي شرحه للآثار الإيجابية لعدم وجود دراما "رجل" للتعامل معها، أضاف المصدر أن "ذلك أثبت أنه لصالح كيم كارداشيان، لأنها أتيحت لها الفرصة للتعرف على نفسها والتركيز حقًا على ما يجعلها سعيدة".

ومع ذلك، عادت الأم لأربعة أطفال، الآن، إلى المواعدة وتبحث عن عشاقًا جددًا، كما أنها وافقت حتى على مساعدة صديقتها المقربة جينيفر لوبيز، التي يُزعم أنها تواعد كيفن كوستنر، بعد الطلاق من النجم بن أفليك، للعثور على حبيب جديد في عام 2025.

وعلى جانب آخر، يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، حذرت - في وقت سابق - من المحتالين باسمها فى جمع تبرعات لإطفاء الحرائق الضخمة التي اندلعت مؤخرًا فى مدن عدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت بتوخي الحذر من تلك المنشورات التى تستغل اسمها للنصب والاحتيال على الافراد من أجل كسب أموال.

ونشرت كاردشيان، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، رسالة تحذير لمتابعيها من أجل توخي الحذر من المنشورات التي تستغل اسمها للنصب على الناس وجمع أموال من أجل إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس، لتضيف رسالة البريد الالكتروني المفبركة للتحذير في حال أن تم إرسالها من هذا الإيميل [email protected].

يأتي هذا في أعقاب دعمها المستمر لرجال الإطفاء المسجونين الذين يخاطرون بحياتهم مقابل دولار واحد فقط في الساعة، حيث طالبت منذ أيام حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم برفع رواتبهم إلى معدل لائق يتناسب مع مخاطراتهم بحياتهم من أجل الدفاع وإطفاء الحرائق.