شكرا لقرائتكم موعد مباراة بايرن ميونيخ و فينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجولة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُعد مباراة فينورد روتردام الهولندي وبايرن ميونيخ الألماني واحدة من أبرز مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا. مباراة قوية ينتظرها جمهور الفريقين بشغف، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار في هذه المباراة الهامة ضمن سعيهما للعبور إلى الأدوار المتقدمة.

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موعد مباراة فينورد روتردام وبايرن ميونيخ

تُقام المباراة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 في التوقيتات التالية:

20:00 بتوقيت غرينيتش.

23:00 بتوقيت السعودية.

22:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

توقيت مثالي لجماهير العالم العربي لمتابعة هذا اللقاء المهم.

مكان إقامة المباراة

ستُقام المباراة على أرضية ملعب فينورد، معقل فريق فينورد روتردام. يُعد الملعب واحدًا من أشهر الملاعب في هولندا، ويتميز بجمهوره المتحمس الذي يدعم فريقه في كل لحظة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 4 – بتعليق المعلق أحمد البلوشي.

Sport 2 Hungary.

Digi Sport 3 HD Romania.

هذه القنوات تقدم تغطية عالية الجودة للمباراة مع تعليق شامل وتحليل متكامل.

توقعات النتيجة

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا، حيث يسعى فينورد روتردام لتحقيق فوز تاريخي على بايرن ميونيخ، الذي يملك خبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية. الفريق الألماني يملك الكثير من الخيارات الهجومية مع ليفاندوفسكي وأقرانه، بينما سيعتمد فينورد على عامل الأرض والجمهور.

توقع النتيجة:

فينورد روتردام 1-2 بايرن ميونيخ، مع احتمال أن يحسم الفريق الألماني المباراة بفارق هدف.

تُعتبر مباراة فينورد روتردام وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا من المباريات التي تثير حماسة الجماهير. بين الفريق الهولندي الساعي لإحداث مفاجأة والفريق الألماني الباحث عن الفوز، ستكون المباراة مليئة بالإثارة والندية.