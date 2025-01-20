انت الان تتابع قوات الأمن البيئي تضبط مقيمًا مخالفًا لاستغلاله الرواسب في منطقة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات، تُستخدم في نقل وتجريف التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أية حالات تُمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.