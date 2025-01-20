تكريم "الغامدي" بمناسبة تقاعده

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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت ادارة مدرسة جبل غزوان المتوسطة بالطائف، اليوم حفل تكريم المعلم محمد أحمد علي الغامدي بمناسبة تقاعده، بحضور منسوبي المدرسة.

وأعرب "الغامدي" عن شكره وامتنانه للزملاء على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس تقديرهم لمسيرته وعطائه خلال سنوات عمله.

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