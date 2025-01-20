شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ووائل عبد العزيز يتبادلان تقديم التعازي لبعضهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم محمد فؤاد إلى مسجد الشرطة بصلاح سالم، لتلقي عزاء والد زوجته، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأحد وشبعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم.

وحرص محمد فؤاد علي تقديم التعازي للفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز المقام بنفس المسجد، وقام وائل أيضًا بالذهاب إلى القاعة المقام بها عزاء والد زوجة محمد فؤاد وقدم له العزاء.

ياسمين عبد العزيز

وشيعت جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وحضر كل من النجم أحمد العوضي، والنجم مصطفى قمر، والمنتج تامر مرسي، والمطربة بوسي، وغيرهم.

وودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر، وظهرت ياسمين متماسكة فى المقابر وقت الدفن، وساندها عند المقابر كل من المنتج تامر مرسى والنجم أحمد العوضى والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجم مصطفى قمر.



محمد فؤاد ووائل عبد العزيز يتبادلان تقديم التعازي لبعضهما



محمد فؤاد ووائل عبد العزيز يتبادلان تقديم التعازي



محمد فؤاد ووائل عبد العزيز



محمد فؤاد