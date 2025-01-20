شكرا لقرائتكم خبر عن لأداء اليمين الدستورية.. ترامب يصل إلى مبنى الكابيتول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية رسميًا لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.

ويعود ترامب، للبيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. حفل تنصيب ترامب وغادر ترامب المنصب في 20 يناير 2021 بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن، الذي تنتهي ولايته اليوم.

وعلى الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة حينها واتهامه بوجود تزوير في الانتخابات، يعود ترامب الآن ليصبح الرئيس السابع والأربعين.