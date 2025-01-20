بدء التقديم على برنامجي مساعد طبيب أسنان وفني نظارات

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، بدء التقديم على برنامجين تدريبية، الأول برنامج مساعد طبيب أسنان بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والثاني برنامج فني نظارات، وذلك من خلال الأكاديمية الصحية.

وأتاحت الهيئة التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويستمر حتى 1 من فبراير القادم, داعية الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول كاملةً، وهي أن يكون المتقدم على برنامج مساعد طبيب أسنان سعودي الجنسية، وأن لا يكون طالبًا أو موظفًا أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتب تقاعدي، وأن يكون مسجلًا في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن حملة شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية)، وحاصلًا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 60 فأعلى.

واشترطت في برنامج فني نظارات أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في أي تخصص، وحاصلًا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 52 فأعلى.

وبيّنت الهيئة، أن مدة التدريب لبرنامج مساعد طبيب أسنان 12 شهرًا، و 6 أشهر لبرنامج فني نظارات، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج كافة، وتأتي هذه البرامج ضمن برامج الأكاديمية الصحية للمساهمة في دعم منظومة القوى العاملة بالكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية المساعدة وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي في رؤية المملكة 2030.