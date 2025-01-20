شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الفضة اليوم الاثنين 20-1-2025 وسط تقلبات السوق العالمى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر جرام الفضة اليوم الاثنين 20-1-2025، في مصر حالة من الاستقرار النسبي، متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية ويأتي ذلك في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين بالمعادن الثمينة كملاذ آمن، وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية.

وتُعد الفضة من المعادن التي تحظى بشعبية واسعة في السوق المصري، سواء كخيار استثماري أو للاستخدام في صناعة المجوهرات، ومع تذبذب الأسعار عالميًا، ينعكس ذلك على السوق المحلية، حيث يتأثر الطلب بسعر الصرف وتكاليف الاستيراد، وتظل الفضة خيارًا جذابًا للكثيرين نظرًا لتنوع استخداماتها وأسعارها التي تعد أقل مقارنة بـ الذهب.

وسجل سعر جرام الفضة اليوم في مصر كالتالي..

- الفضة عيار 999 (الفضة النقية) 48.40 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 958 (الفضة البريطانية) 46.37 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 925 (الفضة الإيطالى أو الإسترليني) 44.77 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 900 (فضة العملات القديمة) 43.56 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 835 (الفضة الألمانية) 40.42 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 800 (الفضة المصرية) 38.72 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 750 (فضة منخفضة النقاء أو تجارية) سجل 36.30 جنيه للجرام.

- الفضة عيار 700 (فضة العملات الفضية) سجل 33.88 جنيه للجرام.

العوامل المؤثرة على أسعار الفضة:

تتأثر أسعار الفضة في مصر بعدة عوامل، منها:

- الأسعار العالمية: ترتبط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق العالمية.

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: يؤثر تقلب سعر الصرف على تكلفة استيراد الفضة والمواد الخام.

- العرض والطلب: زيادة الطلب على الفضة، سواء لأغراض استثمارية أو صناعية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

- التضخم والتغيرات الاقتصادية: تؤثر معدلات التضخم والسياسات الاقتصادية على القوة الشرائية للعملة، مما ينعكس على أسعار المعادن الثمينة.

نصائح للمشترين والمستثمرين:

- متابعة الأسعار: ينصح بمتابعة أسعار الفضة بشكل دوري، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.

- التحقق من العيار: عند الشراء، تأكد من العيار والتأكد من الختم الذي يوضح درجة نقاء الفضة.

- الاستفسار عن المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من محل لآخر، لذا يُفضل الاستفسار والمقارنة قبل الشراء.

- الشراء من مصادر موثوقة: لضمان جودة المنتج والحصول على أفضل الأسعار، يُنصح بالشراء من محلات وموزعين ذوي سمعة جيدة.