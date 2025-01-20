كيث أوربان يعود لجولاته الغنائية بعد غياب سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 11:53 مساءً - بعد غياب دام طويلًا، الفنان الأسترالي كيث أوربان، البالغ من العُمر 57 عامًا، يخطط لفصل مهم في حياته المهنية، حيث أعلن نجم الموسيقى عن عودته التي طال انتظارها إلى الجولات الغنائية العالمية من خلال جولة High and Alive.

كيث أوربان يستعد لجولته الغنائية

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من المقرر أن تبدأ جولة كيث أوربان، بعد غياب 3 سنوات، من كندا، وستمر بعدة دول على مدار شهور، ويقدم خلالها ثمانية عروض، إلى جانب نخبة من النجوم الصاعدين؛ تشيس ماثيو وألانا سبرينغستين وكارلي سكوت كولينز.

وعبر كيث أوربان عن سعادته العارمة بالعودة لجولاته الغنائية قائلًا: "إن لعب الموسيقى مباشرةً وسط الجمهور هو أكثر ما اشتاق إليه في الوقت الحالي، بل هو الأمل الذي أعيش من أجله. إن النظر من على المسرح ورؤية الناس يغنون، وينسون كل الضغوط في حياتهم، ويتحررون من آلامهم، ويشعرون بأنهم على قيد الحياة، هذا ما تدور حوله الحياة بالنسبة لي".

كما وعد الجمهور أن الفترة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت قائلاً: "انتظروا الكثير من الأغاني الناجحة، والأغاني الجديدة، والمفاجآت التي سوف نراها على المسرح، والكثير من الموسيقى. سنجعل هذه الجولة أفضل جولة في الحياة".



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كيث وكيدمان يبتعدان لدعم حياتهما المهنية

حتى يكثف أوربان كل تركيزه في جولته العالمية، قرر قضاء الوقت الحالي بعيدًا عن عائلته الصغيرة؛ زوجته الممثلة العالمية نيكول كيدمان، وابنتيهما، وذلك لدعم الحياة المهنية لبعضهما البعض، حيث وجد كيث ونيكول طريقًا لتحقيق التوازن في حياتهما العملية وحياتهما الشخصية.



ولكن على الرغم من ذلك فأنهما يقدمان الدعم المعنوي لبعضهما، وتحرص كيدمان على أن تكون المستمع الأول لأغاني كيث أوربان، كما أنها تكون أول منتقديه أيضًا، وقد قال أوربان في حوار سابق: "إنها تسمع كل ما أفعله بتركيز، وأنا أهتم دائمًا برد فعلها تجاه أعمالي. وأنا أيضًا أبدي رأيي في أعمالها، فأن التبادل بيننا إبداعي يثري مساعينا الفنية".

ظهور مميز لعائلة كيث أوربان ونيكول كيدمان بأولمبياد باريس 2024

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المغني الأسترالي كيث أوربان، 57 عاماً والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، البالغة من العمر 57 عاماً قد حضرا مع ابنتيهما، صنداي روز وفيث مارغريت، أولمبياد باريس 2024، في ظهور علني نادر، لأنهما دائماً يحرصان على عدم انغراس أولادهما في حياة الأضواء، ويفضلان الخصوصية.

واستحوذت روز، 16 عاماً، وفيث، 13 عاماً، على قلوب المتفرجين وهما يهتفان لزميلتهما الأسترالية، لاعبة التزلج كلوي كوفيل البالغة من العمر 14 عاماً، والتي نافست في جولة الميداليات بحديقة كونكورد للتزلج.

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