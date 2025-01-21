شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تهنئ أحمد جمال بعد إعلانه خطوبته على فرح الموجى.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما إن أعلن المطرب أحمد جمال عن خبر خطوبته حتى انهالت عليه التعليقات من قبل محبيه ومتابعيه على السوشيال ميديا، سواء من جمهوره أو زملائه من الوسط الغنائى، وهو ما ظهر على المطربة جنات التي حرصت على تهنئته وكانت من بين أوائل المهنئين له.



أحمد جمال مع المطربة فرح

جنات تهنئ أحمد جمال بخبر خطوبته

المطربة جنات نشرت صورة لـ أحمد جمال وعلقت عليها بكتابة: "مبروك حبايبي أحمد وفرح ربنا يفرحكم يا رب"، ليرد جمال عليها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام ويكتب: "حبيبتي يا جنة يا جميلة الله يبارك فيكي".



أحمد جمال وفرح

هذا واحتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته أمس في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب، والمطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.



جنات تهنأ أحمد جمال

أحمد جمال يستعد لطرح أحدث أغانيه فى عيد الحب

أيضاً يستعد احمد جمال لإطلاق أحدث أغانيه تزامنًا مع عيد الحب بعنوان "سعادة بس" بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أغنياته "مابيعتذرش" من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات أغنية مابيعتذرش: مابيعترفش بغلطه مره وقلبه قاسي مبيعتبرش ان العتاب في الحب أصلا شيء أساسي قلقان عليه، وخايف لأذيه مع ان عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي، وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت أفهمه مش قصدي اسيبه واندمه، ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين ده ما يتضمنش، وما يتفهمش إزاي بيتحمل فراقي وما بتصدمش علشان أكيد حبيت زيادة، ومن غبائي واستنى ايه كرهني فيه من ضعفي ليه اتمسكت بيه، وده حبه دائي وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين.