أحمد جمال يحتفل بخطوبته من نجمة ذا فويس كيدز

نجوم الفن يهنئون أحمد جمال بخطبته

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"مابيعتذرش" أحدث أغاني أحمد جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 10:23 مساءً - وسط أجواء عائلية، أعلن الفنانعن خطبته من الفنانةنجمة ذا فويس كيدز؛ إذ نشر صوراً تجمعهما عبر صفحته على "إنستغرام" من حفل خطبتهما، وعلق بالقول: "حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا و فرح".وحرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني على تقديم التهنئة للفنان أحمد جمال، من خلال مجموعة من التعليقات قاموا بكتابتها على منشور إعلان خطبته، من بينهم الفنانة بوسي والتي تمنت كل الخير له ولخطيبته حيث قالت: "ألف مبروووووووك يا حبيبي وربنا يتمملكم على خير يارب".الفنانة جنات هي الأخرى هنأته بهذه المناسبة السعيدة قائلة: "بسم الله ماشاء الله ربنا يحفظكم"، وعدد آخر من النجوم منهم الفنانة رنا سماحة وشيرين يحيى وآخرون.يمكنكم قراءة.. إلهام علي محاطة بالجماهير.. فما القصة؟يذكر أن النجمقد طرح مؤخراً أحدث أغانيه المصورة وهي "مابيعتذرش"، والتي حملت في طيات معانيها جانباً من اللوم والعتاب للحبيب.وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "مابيعتذرش مابيعترفش بغلطه مره وقلبه قاسي مبيعتبرش أن العتاب في الحب أصلاً شيء أساسي قلقان عليه، وخايف لأذيه مع أن عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي".تأتي أغنية "مابيعتذرش" من كلمات محمد البنداري وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة وتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم .لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".