الغموض يسيطر على برومو مسلسل حنان مطاوع الجديد حياة أو موت.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 08:54 مساءً - بدأت الفنانة حنان مطاوع الترويج لمسلسلها الجديد "حياة أو موت" الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المنتظَر؛ إذ شاركت متابعيها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" البرومو التشويقي الأول للعمل؛ مرفقاً به تعليق جاء كالتالي: "مسلسل حياة أو موت رمضان 2025 اللهم بارك".

كيف كانت أجواء برومو مسلسل حياة أو موت؟

سيطر على أجواء برومو مسلسل "حياة أو موت" للنجمة حنان مطاوع الغموض والتشويق؛ حيث شهد وقوع العديد من جرائم القتل من دون معرفة سببها، إلى جانب مشاهد الأكشن الأخرى، والتي ظهر من خلالها باقي أبطال العمل. وقبل نهاية البرومو، ظهرت حنان مطاوع بداخل إحدى دورات المياه وهي جالسة على الأرض وبجانبها رجل مقتول، وهي تتحدث قائلة: "أنا مبشوفش حاجة أنا واحدة عمية محبوسة في ضلمتي".

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مسلسل حياة أو موت

مسلسل "حياة أو موت" يقع في 10 حلقات؛ حيث تجسّد حنان مطاوع خلال العمل شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي، ويتم اتهامها بجريمة قتل. ومع تتابع الأحداث، يتم الكشف عن مرتكب الجريمة، وتورُّطها في القضية.

ويشاركها بطولة المسلسل عددٌ آخر من النجوم، وهم: رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.



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"صفحة بيضا" أحدث الأعمال الدرامية لـ حنان مطاوع

ويُعرض حالياً للنجمة حنان مطاوع مسلسل "صفحة بيضا"، والذي تظهر خلال أحداثه بشخصية دكتورة جامعية تُدعى "ضي"، يتم اتهامها في جريمة قتل، وتقرر الهروب لاعتقادها أنها ارتكبت الجريمة بالفعل. وخلال رحلتها في الهروب، تقابل أشخاصاً يساعدونها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي. ويبدو أن حنان مطاوع أحبت تقديم الشخصيات التي تظهر فيها متهمة بالقتل ظلماً خلال أعمالها الفنية الأخيرة.

يضم مسلسل "صفحة بيضا" كوكبة من النجوم، منهم: مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف وآخرون. والعمل من تأليف حاتم حافظ. ومن إخراج أحمد حسن.

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