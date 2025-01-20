شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية في الكابيتول رسميًا لبدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.

ويعود ترامب، للبيت الأبيض للمرة الثانية بعد توليه المنصب للمرة الأولى عام 2017 إثر فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. مراسم تنصيب ترامب وغادر ترامب المنصب في 20 يناير 2021 بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن، الذي انتهت ولايته اليوم.

وعلى الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة حينها واتهامه بوجود تزوير في الانتخابات، يعود ترامب الآن ليصبح الرئيس السابع والأربعين لأمريكا.